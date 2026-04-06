2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。健康・老後部門の第2位は――。▼第1位老化が一気に進む人が頻繁に口にするものの共通点…医師が｢老化物質の塊｣と指摘する"身近な食べ物"▼第2位まずは毎日｢みかん1個｣食べるだけでいい…血管のボロボロ化を防ぎ､血圧も下げる"最強フルーツ"全リスト▼第3位65歳を過ぎたら｢1日4食｣がちょうどいい…医師が｢血管を守り､健康寿命が伸びる