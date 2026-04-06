お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが5日に自身のアメブロを更新。コンビニエンスストアを3軒はしごして手に入れたという話題のアイスクリームを紹介した。この日、まさみさんは「韓国で話題になっているベロベロバーアイス」と切り出し「子供たちがSNSで見て食べたい食べたい」と言っていたことをきっかけに探したと説明。「セブンイレブン3軒はしごしてやっとGET」と、苦労して手に入れたことを明かした。続けて