ホリイフードサービスが大幅反発している。前週末３日の取引終了後に、近畿圏を中心に「スシマス」ブランドで持ち帰り寿司店及び弁当事業を展開する鮨桝食品（大阪府八尾市）の全株式を６月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ホリイフードの既存基盤である東日本エリアに加えて西日本エリアに強みを持つ鮨桝食品を傘下に加えることで、対応エリアの拡大とともに多様な食の