タレントのほしのあき（49）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ファンの質問に答える形で、プライベートでの姿を明かした。ほしのはストーリーズで「初めてやってみる質問ありますか？？」とファンからのコメントを募集。現在13歳の長女について「反抗期アリマス」、洋服の貸し借りについては「兼用はしてないけどわたしの着なくなったお洋服は着てます」と告白。掃除好きのため「家ではお掃除おばさんって呼ばれ