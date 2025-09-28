¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶¥ÇÏ¥Ë¥å¡¼¥¹ > JRA¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×»°±º¹ÄÀ®¤Ï127²óÌÜ¤ÎG1Ä©Àï¤ÇÈá´êÃ£À® »°±º¹ÄÀ® ¤Û¤·¤Î¤¢¤ JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë ¶¥ÇÏ ¥È¥ì¥ó¥É ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ JRA¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×»°±º¹ÄÀ®¤Ï127²óÌÜ¤ÎG1Ä©Àï¤ÇÈá´êÃ£À® 2025Ç¯9·î28Æü 16»þ19Ê¬ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô ¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡ÊÃæ»³¼Ç1200m¡Ë Ã±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿ µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®¤Ï127²óÌÜ¤ÎG1Ä©Àï¤ÇÈá´ê¤Î½é¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ µ»ö¤òÆÉ¤à ¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö ÍµÈ¹°¹Ô¤¬°û¿©Å¹¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¡ÈÆÃÄêÈÉ¡É»ÏÆ°¡¢´í×ü¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Ø¤Î¸Ä¿Í¹¶·â¤È¸«½¬¤¦¤Ù¤ÂçÀèÇÚ¤Î¿´¸¯¤¤ 2025Ç¯9·î28Æü 6»þ0Ê¬ °Â³Ú»à¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÊ¤ÎºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿É×¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î³ëÆ£¡É¡Ä¼èºàD¤¬¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¥¦¥½¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î»Ñ 2025Ç¯9·î26Æü 20»þ0Ê¬ ÎëÌÚÆà¡¹¤¬¡Ö£³²¯±ß¹ëÅ¡¡×¤òÇã¤¨¤¿¥ï¥±¡¡¤ª¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿à¶âÁ¬´¶³Ðá 2025Ç¯9·î28Æü 5»þ0Ê¬ ¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡¡»Ò¤É¤â4¿ÍÏ¢¤ì¤ÎÍ§¿Í¤È¿©»ö²ñ¡¡Âå¶â¤ò¤¤Ã¤Á¤êÈ¾³ÛÀÁµá¤µ¤ì¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿½÷À 2025Ç¯9·î28Æü 6»þ0Ê¬ ¡Ö¹Ëö¡×Âà½ê¤Ï¤à¤·¤í¹¥ÅÔ¹ç¡©¡¡¡ÖµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¡ÖÍÂ¼²Í½ã¡×¡Ö¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡×3ËÜÃì¤¬½¼¼Â¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤Ï 2025Ç¯9·î26Æü 6»þ11Ê¬