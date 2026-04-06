【モデルプレス＝2026/04/06】アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）が、同名義としては2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アー ユー レディ？）を2026年5月20日にリリースする。このたび、ジャケット写真が公開された。【写真】STARTOアイドル、美貌際立つジャケ写◆Ryosuke Yamada、2枚目のアルバムリリース2026年6月〜7月に開催することが決定している初のソロドームツアーに先駆けてのリリース