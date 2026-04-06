Ryosuke Yamada（山田涼介）2ndアルバムジャケット写真公開 モノトーン×REDで大人な雰囲気漂う【Are You Red.Y？】
【モデルプレス＝2026/04/06】アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）が、同名義としては2枚目となるアルバム「Are You Red.Y？」（読み：アー ユー レディ？）を2026年5月20日にリリースする。このたび、ジャケット写真が公開された。
【写真】STARTOアイドル、美貌際立つジャケ写
2026年6月〜7月に開催することが決定している初のソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、1人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚に。シングル「Blue Noise」の他、新曲9曲を加えた計10曲を収録（全形態共通曲）。キラキラとしたPOPソング「MAGIC MUSIC」（リード曲）をはじめ、ダンスナンバー「VENOM」、「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など、幅広いジャンルを堪能出来るアルバムとなっている。
そして、初回限定盤1・2、通常盤、ファミクラストア オンライン限定I’m Red.Y盤のジャケット写真が一挙に公開。モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂うジャケット写真に仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル、美貌際立つジャケ写
◆Ryosuke Yamada、2枚目のアルバムリリース
2026年6月〜7月に開催することが決定している初のソロドームツアーに先駆けてのリリースとなる今作は、ソロアリーナツアーの開催、CDシングル「Blue Noise」の発売を経て、1人のアーティストとしての表現力が増し、音楽性の幅を広げたRyosuke Yamadaの輝きを増す多彩な魅力を感じられる1枚に。シングル「Blue Noise」の他、新曲9曲を加えた計10曲を収録（全形態共通曲）。キラキラとしたPOPソング「MAGIC MUSIC」（リード曲）をはじめ、ダンスナンバー「VENOM」、「Dive」、失恋バラード「ガラスの靴」など、幅広いジャンルを堪能出来るアルバムとなっている。
◆「Are You Red.Y？」ジャケット写真一挙公開
そして、初回限定盤1・2、通常盤、ファミクラストア オンライン限定I’m Red.Y盤のジャケット写真が一挙に公開。モノトーンを基調にREDを効かせたシックで大人な雰囲気が漂うジャケット写真に仕上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】