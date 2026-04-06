当事者のアメリカ、イスラエル、そしてイランのみならず世界経済に暗い影を落とすイラン情勢。ところで、日頃ニュースではよく耳にしても、イランになじみがある日本人はそう多くないだろう。国際社会の命運を握るかの国を“親日国家”という視点から分析する。＊＊＊【写真を見る】在日イラン人たちがもっとも愛した「日本のお笑い芸人」視聴率90％超えを記録した日本ドラマ意外にも恋愛に情熱的なイラン人（一つ前の記事【