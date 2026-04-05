韓国２部・水原三星に所属するGKキム・ジュンホンが、大岩ジャパンについて語った。韓国メディア『MONSTERZYM』が報じている。先月29日、大岩剛監督が率いるU-21日本代表は、U-23韓国代表と敵地で対戦。自分たちはロス五輪世代である21歳以下なのに対し、相手は今年９月のアジア競技大会（アジア版のオリンピック）を見据えて23歳以下で臨んだなか、１−２で敗れた。非公開で行なわれたこの親善試合でゴールを守ったキム・ジ