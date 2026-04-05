プロ野球のファーム・リーグは5日、東地区1試合とファーム交流戦6試合の計7試合が行われた。ファーム交流戦のヤクルトは西武戦（戸田）に8―3。先発・高橋が4回2/3を3安打2失点で、2番手・沼田が1/3回を無安打1奪三振無失点で1勝目。沢井が初回の2号3ランなど2安打、内山が8回の2号2ランなど2安打、塩見が3安打1打点をマークした。西武先発・上田は4回2/3を7安打5奪三振6失点で2敗目（2勝）。石井が8回に1号ソロ。佐藤太が2安