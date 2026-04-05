プロ野球のファーム・リーグは5日、東地区1試合とファーム交流戦6試合の計7試合が行われた。

ファーム交流戦のヤクルトは西武戦（戸田）に8―3。先発・高橋が4回2/3を3安打2失点で、2番手・沼田が1/3回を無安打1奪三振無失点で1勝目。沢井が初回の2号3ランなど2安打、内山が8回の2号2ランなど2安打、塩見が3安打1打点をマークした。西武先発・上田は4回2/3を7安打5奪三振6失点で2敗目（2勝）。石井が8回に1号ソロ。佐藤太が2安打。

ソフトバンクは巨人戦（ジャイアンツタウン）で17安打を放って11―1で大勝。秋広が3回の1号ソロなど2安打3打点、山本が5回の1号2ランなど4安打4打点。先発・前田悠は6回5安打1失点で1勝目（1セーブ）。巨人先発・戸郷は5回10安打7失点で1敗目。小浜が6回に2号ソロを放った。三塚、湯浅が2安打。

広島―DeNA戦（由宇）は0―0で9回引き分け。広島先発の育成選手・河野は6回2安打無失点の好投。内田、育成選手の名原が2安打。DeNA先発・平良は3回1/3を2安打6奪三振で無失点。ドラフト3位・宮下（東洋大）が2安打を放った。

日本ハムはハヤテ戦（鎌ケ谷）に7―1。先発・孫易磊が5回1安打5奪三振無失点で1勝目（1敗）を挙げた。今川が5回に2号2ラン、常谷が5回の1号ソロなど2安打。マルティネスが3安打。ハヤテ先発・代木は4回1/3を9安打4失点で2敗目。今村が2安打1打点をマークした。

オリックスは中日戦（ナゴヤ）で14安打を放って11―3で大勝。内藤が4安打3打点、育成選手の田島が3安打3打点。先発・田嶋は5回5安打6奪三振3失点で1勝目（1敗）を挙げた。中日は石川昂が4回に1号ソロ、育成選手の津田が2安打1打点。先発・涌井は3回3安打4奪三振1失点で3敗目。

楽天は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に2―1で逆転勝ち。先発・藤井が3回3安打1失点で、3番手・坂井が1回1安打無失点で1勝目。ドラフト7位・阪上（近大）が3安打、陽柏翔と入江が2安打。阪神先発・今朝丸は5回2/3を6安打1失点。打線は4安打に終わった。

東地区のオイシックスはロッテ戦（ハードオフ新潟）に4―1で逆転勝ち。先発・今井が5回1/3を5安打1失点で1勝目を挙げた。小西が2安打1打点。ロッテ先発のドラフト5位・冨士（日本通運）は4回4安打3失点で1敗目（1勝）。愛斗が3安打1打点、上田と安田が2安打を放った。