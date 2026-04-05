東根市の神町駐屯地できょう、自衛官候補生の入隊式が行われ、候補生たちが家族に見守られながら新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】自衛官としての第一歩東根市の神町駐屯地で自衛官候補生入隊式 神町駐屯地で開かれた自衛官候補生の入隊式には、県内出身の男女合わせて40人が参列しました。 第20普通科連隊長南條衛1等陸佐「自分の目標を確立し、チャレンジ精神を持って努力し、初志貫徹。立派な自衛官になっ