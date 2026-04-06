【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節】(藤枝サ)藤枝 0-2(前半0-1)長野<得点者>[長]吉澤柊(30分)、安藤一哉(65分)<警告>[長]牧野虎太郎(83分)観衆:4,459人主審:堀善仁└昨季から“13連敗”長野が新体制で今季初勝利!! 小林伸二監督初陣で藤枝を2-0撃破「選手が当たり前のことに目を向けてやった成果」