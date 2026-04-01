近年、新潟の新名物としてグングン知名度を上げている"あの看板"が、東京・銀座にやってきた。【写真集】「例の看板展 in 銀座」の様子何とも言えず味わい深い犬たちが並ぶ、「松田ペット」（新潟県長岡市）......通称・松ぺの看板である。長岡市を中心に多数設置されている手描きの看板で、最近はこの看板がデザインされた「人間用お菓子」が新潟県内各地で売られていたり、カプセルトイになって全国に進出していたり、人気を集め