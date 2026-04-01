フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』が1日、地上波放送の初回を迎える。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。【動画】武田鉄矢、『101回目のプロポーズ』の秘話を語る知られざる浅野温子&江口洋介らキャストと当時のやり取りとは？本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35