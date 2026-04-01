大相撲の大関安青錦（２２）＝安治川＝が３１日、神戸市のジーライオンアリーナ神戸で初開催された巡業を休場した。高田川巡業部長（元関脇安芸乃島）は「けがをしている。今日（東京に）帰った。（再び巡業に）途中参加してくれると思う」と説明した。春場所を７勝８敗で終え、デビュー１５場所目で初の負け越し。場所中から左足を気にするそぶりを見せており、関係者によると左足小指骨折の恐れがあるという。かど番で迎える