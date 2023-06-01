現地時間３月31日、日本対イングランド戦の約１時間前に「ハリー・ケインのメンバー外」が発表された。ここまで日本メディアはケイン封じをどうするかを日本代表のメンバーに聞いていたので、知り合いの日本人記者は「えっ、これで試合の価値が下がってしまう」と嘆いていた。なぜケインはメンバー外なのか。サッカーダイジェスト・ヨーロッパのスティーブ・マッケンジー記者にその理由を聞くと、以下のような答えが返ってきた