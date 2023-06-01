キリンワールドチャレンジ2026会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーが発表された。トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールド