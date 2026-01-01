イングランド代表、日本代表戦へパーマーやフォーデンらが先発…ケインとJ・ヘンダーソンは欠場

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キリンワールドチャレンジ2026


会場：ウェンブリー・スタジアム（ロンドン／イングランド）／4月1日（日）3時45分キックオフ※日本時間

　キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むイングランド代表のスターティングメンバーが発表された。

　トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選グループKの戦いで8戦全勝、22得点無失点という圧倒的な成績を残し、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。FIFAワールドカップ2026本大会ではグループLに入っており、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同居する。

　そんなイングランド代表は、“ワールドカップイヤー”における初のインターナショナルマッチウィークで、ウルグアイ代表＆日本代表と連戦を戦う。27日にはウルグアイ代表を本拠地『ウェンブリー・スタジアム』に迎え、DFベン・ホワイト（アーセナル）のゴールで先手を取りながら、後半アディショナルタイムにPKを決められ、1−1のドローで終えていた。

　そんな試合から中2日で臨む日本代表とのゲームに向けて、トゥヘル監督が送り出した11名のスターティングメンバーが発表された。ラインナップにはMFコール・パーマー（チェルシー）やFWフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）らが並ぶ。出場が期待されたFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）はトレーニングの中で軽傷が確認されたために、メンバー外となる。同時に、MFジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）も欠場が明かされた。

　イングランド代表と日本代表のゲームは、日本時間でこのあと3時45分（27時45分）キックオフ予定。試合の模様はNHK Eテレにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。

　イングランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◼︎イングランド代表　スターティングメンバー


▼GK
1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
▼DF
2　エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
12　ベン・ホワイト（アーセナル）
5　マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
3　ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
▼MF
4　エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
8　コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
7　コール・パーマー（チェルシー）
15　モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
14　アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
▼FW
9　フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）

◻︎イングランド代表　控えメンバー


▽GK
13　ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
22　ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
23　ジェイソン・スティール（ブライトン）
▽DF
6　ハリー・マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）
17　ダン・バーン（ニューカッスル）
24　ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
25　ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
26　ルイス・ホール（ニューカッスル）
▽MF
10　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード／スペイン）
21　ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）
▽FW
11　マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）
18　ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）
19　ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）
20　ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）


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