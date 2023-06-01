大注目の一戦だ。舞台は“聖地”ウェンブリー・スタジアム。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）10 堂安律（