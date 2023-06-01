日本と対戦するイングランドのスタメンが発表された。（C）Getty Images

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　大注目の一戦だ。

　舞台は“聖地”ウェンブリー・スタジアム。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。

　試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

　対する“スリーライオンズ”の先発11人は、以下のとおり。

GK
１ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）

DF
２エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
３ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
５マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
12ベン・ホワイト（アーセナル／イングランド）

MF
４エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
７コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
８コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）

FW
９フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
14アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
 
　欧州で名を馳せる実力者がずらりと揃った陣容に、ネット上では「あれ？ケインは？？」「ケインいないけどガチメンバーだ」「ケイン居ないとはいえメンツ普通にいかつすぎるなこれ」「ガチやんちゃんと」「ゲイがキャプテンだ」「メイヌーがスタメンなのアッツ」「ホワイトスタメンじゃん!!」といった声があがった。

　なお、絶対エースのハリー・ケインはトレーニング中に軽微な問題を起こし、予防措置として休養することになったようだ。

　日本はこれまでイングランドと対戦し、通算０勝１分け２敗と一度も勝利したことがない。新たな歴史を刻めるか。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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