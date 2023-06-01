「ケインいないけどガチメンバー」森保Jが挑むイングランドの先発スカッドに反響続々！「普通にいかつすぎる」「ホワイトスタメン!!」
大注目の一戦だ。
舞台は“聖地”ウェンブリー・スタジアム。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
対する“スリーライオンズ”の先発11人は、以下のとおり。
GK
１ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
DF
２エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
３ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
５マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
12ベン・ホワイト（アーセナル／イングランド）
MF
４エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
７コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
８コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
FW
９フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
14アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
欧州で名を馳せる実力者がずらりと揃った陣容に、ネット上では「あれ？ケインは？？」「ケインいないけどガチメンバーだ」「ケイン居ないとはいえメンツ普通にいかつすぎるなこれ」「ガチやんちゃんと」「ゲイがキャプテンだ」「メイヌーがスタメンなのアッツ」「ホワイトスタメンじゃん!!」といった声があがった。
なお、絶対エースのハリー・ケインはトレーニング中に軽微な問題を起こし、予防措置として休養することになったようだ。
日本はこれまでイングランドと対戦し、通算０勝１分け２敗と一度も勝利したことがない。新たな歴史を刻めるか。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
舞台は“聖地”ウェンブリー・スタジアム。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
GK
１ジョーダン・ピックフォード（エバートン／イングランド）
DF
２エズリ・コンサ（アストン・ビラ／イングランド）
３ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ／イングランド）
５マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ／イングランド）
12ベン・ホワイト（アーセナル／イングランド）
MF
４エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
７コール・パーマー（チェルシー／イングランド）
８コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15モーガン・ロジャーズ（アストン・ビラ／イングランド）
FW
９フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ／イングランド）
14アンソニー・ゴードン（ニューカッスル／イングランド）
欧州で名を馳せる実力者がずらりと揃った陣容に、ネット上では「あれ？ケインは？？」「ケインいないけどガチメンバーだ」「ケイン居ないとはいえメンツ普通にいかつすぎるなこれ」「ガチやんちゃんと」「ゲイがキャプテンだ」「メイヌーがスタメンなのアッツ」「ホワイトスタメンじゃん!!」といった声があがった。
なお、絶対エースのハリー・ケインはトレーニング中に軽微な問題を起こし、予防措置として休養することになったようだ。
日本はこれまでイングランドと対戦し、通算０勝１分け２敗と一度も勝利したことがない。新たな歴史を刻めるか。試合は日本時間で４月１日の３時45分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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