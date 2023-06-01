テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）のエイプリルフール企画が発表された。新作乙女ゲーム『Re:ゼロから始めるオフィス生活』をリリースするとし、メインビジュアル・PVが公開された。【画像】仕事できそう（笑）乙女ゲーム『Re:ゼロから始めるオフィス生活』場面カット原作：長月達平書き下ろしのシナリオのほか、ナツキ・スバル（CV:小林裕介）、オットー・スーウェン（CV:天崎滉平）、ガーフィール・テ