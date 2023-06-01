『リゼロ』新作乙女ゲーム発表？PV解禁 『Re:ゼロから始めるオフィス生活』長月達平書き下ろしのシナリオ＆6キャラの録り下ろしボイス
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）のエイプリルフール企画が発表された。新作乙女ゲーム『Re:ゼロから始めるオフィス生活』をリリースするとし、メインビジュアル・PVが公開された。
【画像】仕事できそう（笑）乙女ゲーム『Re:ゼロから始めるオフィス生活』場面カット
原作：長月達平書き下ろしのシナリオのほか、ナツキ・スバル（CV:小林裕介）、オットー・スーウェン（CV:天崎滉平）、ガーフィール・ティンゼル（CV:岡本信彦）、ラインハルト・ヴァン・アストレア（CV:中村悠一）、ユリウス・ユークリウス（CV:江口拓也）、フェリックス・アーガイル（CV:堀江由衣）の全6キャラクターの撮り下ろしボイスも。ここでしか楽しめない内容となっている。
■新作乙女ゲーム「Re:ゼロから始めるオフィス生活」イントロダクション
――春の訪れ、それは出会いの季節の到来。
たくさんの人が迎える新生活の始まりに、あなたの胸も期待で高まる――そんな余裕なんて、社会人生活の1年目を何とか乗り越えたあなたにない！ない！ない！！
会社の新プロジェクトの立ち上げチームに抜擢されて、目の回るような慌ただしい日々を過ごすあなたの姿は、今やオフィスのちょっとした名物扱い。
せめて仕事は順調にと言いたいけれど、あなたと同じように、プロジェクトのために集められた精鋭メンバーたちは、一癖も二癖もある男性陣――！
このめまぐるしさに忙殺されながら、頑張るあなたはまだ気付いていない。――春がもたらす出会いの魔法が、あなたにだってかかっているってことを！
■ナツキ・スバル(CV:小林裕介)／同期・営業
「営業は足と笑顔って父ちゃんの教えでな！
お前の笑顔も最高だけど、俺のもなかなかじゃね？」
・あなたにとって一番気安く、何でも話せる頼もしい同期。大変なことだらけで頭がパンクしかけた1年目の社会人生活も、彼と励まし合いながら何とか突破できたまさに戦友。
・持ち前の行動力とガッツ、それと年長者に気に入られやすいクリティカル性能を活かし、1年目にして営業課のエースの座を脅かしたとされる。なお、その営業課のエースともいつの間にか仲良くなって、よく楽しそうに話している。
・新プロジェクトチームでも潤滑剤になってくれていて、彼の存在には本当に頭が上がらない。今度、馴染みの猫カフェにまた連れ出して、エース猫のモフモフ権を譲らなくては。
■オットー・スーウェン(CV:天崎滉平)
／先輩・システムエンジニア
「その顔、もしかしてまたトラブルですか？
見ればわかりますよ、あなたのことぐらい」
・あなたにとって一番頭の上がらない、色んな場面で助けられている優しい先輩。学生時代からの縁で借りが多いが、社会人になってからも返済どころか、追い借りが嵩む一方……。
・そのワーカーホリックぶりは社内でも有名で、その体は愛用のPCと接続されてしまっているなんて噂も――もちろん、たまの気晴らしにスポーツレジャーに一緒に繰り出す身としては、それが眉唾なのは明白だけど。
・新プロジェクトには「気心の知れたメンバーが多くて助かる」と露骨にホッとしている。のびのび仕事をしてもらって、せめて借りの利子だけでもコツコツ返済しよう
■ガーフィール・ティンゼル(CV:岡本信彦)／後輩・イベント企画
「先輩先輩、どッこいくんだァ？
もしかして、俺様のときみてェにまた誰かの人助けッかよォ」
・あなたにとって一番可愛い、よく慕ってくれる後輩。素直で真っ直ぐな努力家で、「すげェすげェ！」といつも感激してくれる一方、ガッカリさせたくない相手で親を抜いた堂々1位。
・自由な発想と失敗を恐れないパワフルさを武器に、イベント企画部の起爆剤として活躍中。激論の交わされる企画部のオフィスからは、彼を中心にした笑い声が絶えない。
・予算関係で派手にしくじったのを手助けして以来、何かと「先輩ッ」と駆け寄ってくる彼に情けないところは見せられないと、新プロジェクトチームでもちょっと背伸びして頑張り中。でも、仕事終わりの大盛りご飯は毎回はしんどいって、いつかどこかで言わないと……！
■ラインハルト・ヴァン・アストレア(CV:中村悠一)／広報
「最近、君の夢をよく見るんだ。ここにいる君は本物？
それとも……どちらでも嬉しいけどね」
・あなたにとって一番不思議で、一筋縄ではいかない会社の有名人。その容姿や優秀さから女性社員たちの憧れらしいが、ビルの屋上で昼寝する姿は逆に幼く見えるギャップがある。
・今は広報課で会社の"顔"として働く彼だが、1年目にはあらゆる部署が彼を欲しがる戦争が繰り広げられ、最終的にその微笑で治めた『ラインハルトの乱』なる社史があったとか。
・新プロジェクトチームでも要の一人だが、一度緩んだ隙を見せた甘えか、こちらにだけ油断したところを見せてくれる……気がする。腹いせに、昼寝する彼に落書きでもしてやりたいが、それさえ格好良くなりそうで存在から負けている。
■ユリウス・ユークリウス(CV:江口拓也)／秘書課
「この件が片付いたなら、皆で打ち上げがしたいな。
そのためのケーキは、あなたと選びたい」
・あなたにとって一番手強く、油断ならない敏腕の社長秘書。廊下を走るところを見つかっては小言を言われるが、相手の足が長くて逃げられない。お説教で給料もらってすみません。
・陰の社長とさえ噂され、分刻みのスケジュールで常に動いているものの、甘い物を嗜む時間は確保していて、行きつけのスイーツショップで新作を制覇する場面によく出くわす。
・社長肝入りの新プロジェクトチームに、監視役の名目で出入りする一方、意見を求めるとイキイキと議論に参加するので、秘書課の一員として一歩引いた位置から関わる、と最初に言っていたのはいいのかなと思いつつ、今日もお世話になります。
■フェリックス・アーガイル(CV:堀江由衣)／同期・受付
「はいはーい、お疲れの心と体を癒してあげちゃうフェリちゃんのハグが、今ならなんとタダ！」
・あなたにとって一番親しく、気の置けない大事な友人。毎朝、出社前に気合いを入れる姿を見られ、以来、一緒に出社しながら愚痴も希望も語り合い、一気に打ち解けた人物。
・その愛嬌と要領の良さを買われて、会社の窓口である受付を担当するも、彼の出社日には彼からひと声もらいたい人間が社の内外に溢れ、ちょっとしたお祭り騒ぎに発展することも。
・新プロジェクトチームの一員ではないものの、その気軽さもあって最近はこちらが寄りかかるケースが多め。彼は「こんなの役得だよ」と笑ってくれるが、甘えすぎてはいけないと自分を戒めつつ……明日頑張るから、今日は甘やかされます。
【画像】仕事できそう（笑）乙女ゲーム『Re:ゼロから始めるオフィス生活』場面カット
原作：長月達平書き下ろしのシナリオのほか、ナツキ・スバル（CV:小林裕介）、オットー・スーウェン（CV:天崎滉平）、ガーフィール・ティンゼル（CV:岡本信彦）、ラインハルト・ヴァン・アストレア（CV:中村悠一）、ユリウス・ユークリウス（CV:江口拓也）、フェリックス・アーガイル（CV:堀江由衣）の全6キャラクターの撮り下ろしボイスも。ここでしか楽しめない内容となっている。
――春の訪れ、それは出会いの季節の到来。
たくさんの人が迎える新生活の始まりに、あなたの胸も期待で高まる――そんな余裕なんて、社会人生活の1年目を何とか乗り越えたあなたにない！ない！ない！！
会社の新プロジェクトの立ち上げチームに抜擢されて、目の回るような慌ただしい日々を過ごすあなたの姿は、今やオフィスのちょっとした名物扱い。
せめて仕事は順調にと言いたいけれど、あなたと同じように、プロジェクトのために集められた精鋭メンバーたちは、一癖も二癖もある男性陣――！
このめまぐるしさに忙殺されながら、頑張るあなたはまだ気付いていない。――春がもたらす出会いの魔法が、あなたにだってかかっているってことを！
■ナツキ・スバル(CV:小林裕介)／同期・営業
「営業は足と笑顔って父ちゃんの教えでな！
お前の笑顔も最高だけど、俺のもなかなかじゃね？」
・あなたにとって一番気安く、何でも話せる頼もしい同期。大変なことだらけで頭がパンクしかけた1年目の社会人生活も、彼と励まし合いながら何とか突破できたまさに戦友。
・持ち前の行動力とガッツ、それと年長者に気に入られやすいクリティカル性能を活かし、1年目にして営業課のエースの座を脅かしたとされる。なお、その営業課のエースともいつの間にか仲良くなって、よく楽しそうに話している。
・新プロジェクトチームでも潤滑剤になってくれていて、彼の存在には本当に頭が上がらない。今度、馴染みの猫カフェにまた連れ出して、エース猫のモフモフ権を譲らなくては。
■オットー・スーウェン(CV:天崎滉平)
／先輩・システムエンジニア
「その顔、もしかしてまたトラブルですか？
見ればわかりますよ、あなたのことぐらい」
・あなたにとって一番頭の上がらない、色んな場面で助けられている優しい先輩。学生時代からの縁で借りが多いが、社会人になってからも返済どころか、追い借りが嵩む一方……。
・そのワーカーホリックぶりは社内でも有名で、その体は愛用のPCと接続されてしまっているなんて噂も――もちろん、たまの気晴らしにスポーツレジャーに一緒に繰り出す身としては、それが眉唾なのは明白だけど。
・新プロジェクトには「気心の知れたメンバーが多くて助かる」と露骨にホッとしている。のびのび仕事をしてもらって、せめて借りの利子だけでもコツコツ返済しよう
■ガーフィール・ティンゼル(CV:岡本信彦)／後輩・イベント企画
「先輩先輩、どッこいくんだァ？
もしかして、俺様のときみてェにまた誰かの人助けッかよォ」
・あなたにとって一番可愛い、よく慕ってくれる後輩。素直で真っ直ぐな努力家で、「すげェすげェ！」といつも感激してくれる一方、ガッカリさせたくない相手で親を抜いた堂々1位。
・自由な発想と失敗を恐れないパワフルさを武器に、イベント企画部の起爆剤として活躍中。激論の交わされる企画部のオフィスからは、彼を中心にした笑い声が絶えない。
・予算関係で派手にしくじったのを手助けして以来、何かと「先輩ッ」と駆け寄ってくる彼に情けないところは見せられないと、新プロジェクトチームでもちょっと背伸びして頑張り中。でも、仕事終わりの大盛りご飯は毎回はしんどいって、いつかどこかで言わないと……！
■ラインハルト・ヴァン・アストレア(CV:中村悠一)／広報
「最近、君の夢をよく見るんだ。ここにいる君は本物？
それとも……どちらでも嬉しいけどね」
・あなたにとって一番不思議で、一筋縄ではいかない会社の有名人。その容姿や優秀さから女性社員たちの憧れらしいが、ビルの屋上で昼寝する姿は逆に幼く見えるギャップがある。
・今は広報課で会社の"顔"として働く彼だが、1年目にはあらゆる部署が彼を欲しがる戦争が繰り広げられ、最終的にその微笑で治めた『ラインハルトの乱』なる社史があったとか。
・新プロジェクトチームでも要の一人だが、一度緩んだ隙を見せた甘えか、こちらにだけ油断したところを見せてくれる……気がする。腹いせに、昼寝する彼に落書きでもしてやりたいが、それさえ格好良くなりそうで存在から負けている。
■ユリウス・ユークリウス(CV:江口拓也)／秘書課
「この件が片付いたなら、皆で打ち上げがしたいな。
そのためのケーキは、あなたと選びたい」
・あなたにとって一番手強く、油断ならない敏腕の社長秘書。廊下を走るところを見つかっては小言を言われるが、相手の足が長くて逃げられない。お説教で給料もらってすみません。
・陰の社長とさえ噂され、分刻みのスケジュールで常に動いているものの、甘い物を嗜む時間は確保していて、行きつけのスイーツショップで新作を制覇する場面によく出くわす。
・社長肝入りの新プロジェクトチームに、監視役の名目で出入りする一方、意見を求めるとイキイキと議論に参加するので、秘書課の一員として一歩引いた位置から関わる、と最初に言っていたのはいいのかなと思いつつ、今日もお世話になります。
■フェリックス・アーガイル(CV:堀江由衣)／同期・受付
「はいはーい、お疲れの心と体を癒してあげちゃうフェリちゃんのハグが、今ならなんとタダ！」
・あなたにとって一番親しく、気の置けない大事な友人。毎朝、出社前に気合いを入れる姿を見られ、以来、一緒に出社しながら愚痴も希望も語り合い、一気に打ち解けた人物。
・その愛嬌と要領の良さを買われて、会社の窓口である受付を担当するも、彼の出社日には彼からひと声もらいたい人間が社の内外に溢れ、ちょっとしたお祭り騒ぎに発展することも。
・新プロジェクトチームの一員ではないものの、その気軽さもあって最近はこちらが寄りかかるケースが多め。彼は「こんなの役得だよ」と笑ってくれるが、甘えすぎてはいけないと自分を戒めつつ……明日頑張るから、今日は甘やかされます。
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