空の玄関口、熊本空港では4月1日から値上げです。熊本空港の駐車場の上限料金が最大で1000円値上げされます。 熊本空港を運営する熊本国際空港によります4月1日からの駐車場の料金を値上げは混雑緩和や利便性向上のためとしています。 ターミナルビルとそらよかビジターセンター前のP1とP2は、1時間までの150円が→200円に、2時間までの300円が→400円に。さらに24時間料金は、通常期を500円値上げし1800