PLAUD社は3月23日、ピン型のAIボイスレコーダー新モデル「PLAUD NotePin S」を発売しました。物理ボタンを採用した新モデルPlaud NotePinシリーズは、録音から文字起こし、要約、マインドマップ作成まで一括して処理できるピン型のAIボイスレコーダー。高精度な文字起こし機能に加えて、GPT-5.2/Gemini 3.1 Proなど最新のLLMを使用して1万種類以上のテンプレートから多角的な視点で要約を生成します。AIが文字起こしした内容につい