1996年にJRA初の女性騎手としてデビュー。引退後は「ホースコラボレーター」という肩書きを持ち、『みんなのKEIBA』（フジテレビ）などで解説をしている細江純子さん。競馬ファンからは「ホソジュン」の愛称で呼ばれているが、その細江さんが、自らに「下ネタ封印」を宣言し、ファンの間で不安が広がっている。「細江さんは“ざっくばらん”な明るい性格で知られています。それがSNSの投稿にも反映されていて、ご自身のXにはた