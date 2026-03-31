2017年に解散したロックバンド・WHITE ASHが再始動し、ライブ活動を行うことを発表した。【画像】WHITE ASH 再始動ライブ告知画像8月9日に新宿LOFTでワンマンライブ『GO BACK TO WHITE』の開催が決定。なお、今回のライブはサポートドラマーとしてHAZE・大宮洋介を迎えて行われる。今後の活動については、随時SNSアカウントなどで発表する予定とのこと。WHITE ASHは、のび太（Vo、Gt）、山さん（Gt）、彩（Ba）、剛（Dr）