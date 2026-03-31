ロックバンド・WHITE ASHが再始動を発表 サポートドラマーを迎え8月9日にワンマンライブ「全部ライブでお返しします」
2017年に解散したロックバンド・WHITE ASHが再始動し、ライブ活動を行うことを発表した。
【画像】WHITE ASH 再始動ライブ告知画像
8月9日に新宿LOFTでワンマンライブ『GO BACK TO WHITE』の開催が決定。なお、今回のライブはサポートドラマーとしてHAZE・大宮洋介を迎えて行われる。
今後の活動については、随時SNSアカウントなどで発表する予定とのこと。
WHITE ASHは、のび太（Vo、Gt）、山さん（Gt）、彩（Ba）、剛（Dr）の4人からなるロックバンド。2017年3月31日に解散した。
■WHITE ASHメンバー コメント
▼のび太
ども、のび太です。
突然ですが、WHITE ASH再始動します！
解散して9年。どうせなら10周年のほうがキリがいいんじゃないか、なんて思うかもしれませんが、
人生何があるかわかりません。
ならば、思い立ったが吉日。
みんなに声をかけ、今回このような運びとなりました。
きっといろいろ言いたいことや聞きたいこと、
気になることはあるでしょうが、
全部ライブでお返しします。
お楽しみに！
のび太
▼山さん
お久しぶりです。
WHITE ASHのギター 山さんです。
解散から9年。
またこの挨拶をする日がくるなんて。
バンドって、本当にいろんなことがあるけど、
やっぱりのび太のボーカルが一番好きだし、
彩さんとまた一緒に演奏できるのも嬉しいです。
未来はどうなるかわからないけど、
それぞれの道を大切にしながら、進んでいけたらと思っています。
いつかまた剛とも音を鳴らせる日を願って。
復活ではなく“再始動”。
8/9(日) 新宿LOFTでみんなに会えるのを楽しみにしてます！
▼彩
わたしもびっくり！
WHITE ASH再始動となりました。
きっかけはのび太くんからのちょっとご飯行こうでした。
そこには山さんもいたのでした。
ずっと会ってなかったのに、会うと三日ぶりくらいな感じで話せるなんてふしぎね。
剛には会えなかったけど、サポートドラマーにHAZEさんをお迎えしての令和版WHITE ASHになります！
また、再結成を古巣であり50周年のLOFTで出来ることを嬉しく、光栄に思っております。
是非遊びにきてください。
▼剛
解散からおよそ十年。僕らはそれぞれの場所で日々を重ねてきた。
僕はいま別の道にいるけれど、音楽は変わらず余韻となって心の奥で息をしている。
それでもこうして前を向き、互いに納得した現在があることが何より嬉しい。
それぞれステージは違っても、音楽はふと過去へ連れていく。
あの日の音や景色は、これからも折に触れて心に戻ってくるのだと思う。
そんな静かな偶然を、今もきっとこれからも胸に抱いて生きているよ。
あの日を知る皆さんが、懐かしさを連れて集う時間、どうかその瞬間が穏やかで良いものになりますように。
そのひとときが、再び音を鳴らす意味になることでしょう。
のび太、彩さん、山さん。改めて再始動ワンマン開催おめでとう。
いつかまた会えるその日まで僕も頑張るよ。
【画像】WHITE ASH 再始動ライブ告知画像
8月9日に新宿LOFTでワンマンライブ『GO BACK TO WHITE』の開催が決定。なお、今回のライブはサポートドラマーとしてHAZE・大宮洋介を迎えて行われる。
今後の活動については、随時SNSアカウントなどで発表する予定とのこと。
WHITE ASHは、のび太（Vo、Gt）、山さん（Gt）、彩（Ba）、剛（Dr）の4人からなるロックバンド。2017年3月31日に解散した。
▼のび太
ども、のび太です。
突然ですが、WHITE ASH再始動します！
解散して9年。どうせなら10周年のほうがキリがいいんじゃないか、なんて思うかもしれませんが、
人生何があるかわかりません。
ならば、思い立ったが吉日。
みんなに声をかけ、今回このような運びとなりました。
きっといろいろ言いたいことや聞きたいこと、
気になることはあるでしょうが、
全部ライブでお返しします。
お楽しみに！
のび太
▼山さん
お久しぶりです。
WHITE ASHのギター 山さんです。
解散から9年。
またこの挨拶をする日がくるなんて。
バンドって、本当にいろんなことがあるけど、
やっぱりのび太のボーカルが一番好きだし、
彩さんとまた一緒に演奏できるのも嬉しいです。
未来はどうなるかわからないけど、
それぞれの道を大切にしながら、進んでいけたらと思っています。
いつかまた剛とも音を鳴らせる日を願って。
復活ではなく“再始動”。
8/9(日) 新宿LOFTでみんなに会えるのを楽しみにしてます！
▼彩
わたしもびっくり！
WHITE ASH再始動となりました。
きっかけはのび太くんからのちょっとご飯行こうでした。
そこには山さんもいたのでした。
ずっと会ってなかったのに、会うと三日ぶりくらいな感じで話せるなんてふしぎね。
剛には会えなかったけど、サポートドラマーにHAZEさんをお迎えしての令和版WHITE ASHになります！
また、再結成を古巣であり50周年のLOFTで出来ることを嬉しく、光栄に思っております。
是非遊びにきてください。
▼剛
解散からおよそ十年。僕らはそれぞれの場所で日々を重ねてきた。
僕はいま別の道にいるけれど、音楽は変わらず余韻となって心の奥で息をしている。
それでもこうして前を向き、互いに納得した現在があることが何より嬉しい。
それぞれステージは違っても、音楽はふと過去へ連れていく。
あの日の音や景色は、これからも折に触れて心に戻ってくるのだと思う。
そんな静かな偶然を、今もきっとこれからも胸に抱いて生きているよ。
あの日を知る皆さんが、懐かしさを連れて集う時間、どうかその瞬間が穏やかで良いものになりますように。
そのひとときが、再び音を鳴らす意味になることでしょう。
のび太、彩さん、山さん。改めて再始動ワンマン開催おめでとう。
いつかまた会えるその日まで僕も頑張るよ。