開催：2026.3.31会場：ドジャースタジアム結果：[ドジャース] 2 - 4 [ガーディアンズ]MLBの試合が31日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとガーディアンズが対戦した。ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。3回表、1番 スティーブン・クワン 3球目を打ってライトへのタイムリ