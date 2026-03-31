開催：2026.3.31

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 4 [ガーディアンズ]

MLBの試合が31日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとガーディアンズが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

3回表、1番 スティーブン・クワン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 LAD 0-1 CLE

7回表、4番 リース・ホスキンス カウント3-2から押し出しの四球でガーディアンズ得点 LAD 0-2 CLE、5番 ダニエル・シュニーマン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 LAD 0-4 CLE

9回裏、3番 ムーキー・ベッツ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 1-4 CLE、5番 フレディ・フリーマン 8球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 2-4 CLE

試合は2対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースの佐々木朗希で、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.167。さらに、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で4.0回を投げ、4安打、1失点、4奪三振、防御率は2.25となっている。

ここまでドジャースは3勝1敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ガーディアンズは3勝2敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 14:28:27 更新