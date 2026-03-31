BTSが、オリジナルバラエティコンテンツ『Run BTS!』を3年ぶりに再開することを明らかにした。あわせて、BTS公式YouTubeチャンネルに『Run BTS! 2.0』の予告映像も公開された。映像には、『Run BTS! 2.0』の本格始動を前にコンテンツ会議を行う様子が収められている。メンバーたちは激変するトレンドについて悩み、それに合わせた多様なアイテムを提案し、本編への期待感を高めるような映像になっているという。『Run BTS!』は、20