お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。政治番組出演への本音を明かした。2006年4月から10年8月まで日本テレビで放送されていた「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」に出演していた太田。太田が扮する内閣総理大臣の元に、各界で活躍する著名人らが集まり、「小さな国会」を開催するという設定で繰り広げられる政治トーク番組で、