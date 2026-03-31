お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。政治番組出演への本音を明かした。

2006年4月から10年8月まで日本テレビで放送されていた「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」に出演していた太田。

太田が扮する内閣総理大臣の元に、各界で活躍する著名人らが集まり、「小さな国会」を開催するという設定で繰り広げられる政治トーク番組で、「無理やりやらされたようなものだからね。時事ネタやってたから興味はあったけど、でもやっぱりあれやる時は覚悟いったね。俺の中では、もうこれで芸人としては終わりだなっていう覚悟はあった」という。

「芸人が政治語り始めたら終わりじゃん。揺れてたわけよ。ビートたけしって人はちょっと言うわけ、政治に対して。でもそこまで俺みたいに目くじら立ててやらないからまだカッコいい。タモリさんは絶対言わない。俺はどっちかというとスマートなコメディアンがいい。ところが俺みたいに色ついちゃってると、“なんかこいつ、この間、語ってたな”みたいに言われる」とした上で、「だから、あれやる時は本当に俺はもう芸人終わりだと思った」と振り返った。