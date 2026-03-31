ロッキーズ戦大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。7回には美技でチームを盛り立てた。カナダ放送局の実況も「なんてプレーだ！」と興奮気味に称えた。1-9と大量リードを許して迎えた7回表。1死からベックが放った当たりは、三塁線へ。左翼に抜けるかという強烈な当たりだったが、岡本が横っ飛びで見事にキャッチ。すぐさま起き上がって一塁へワン