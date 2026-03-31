ロッキーズ戦

大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。7回には美技でチームを盛り立てた。カナダ放送局の実況も「なんてプレーだ！」と興奮気味に称えた。

1-9と大量リードを許して迎えた7回表。1死からベックが放った当たりは、三塁線へ。左翼に抜けるかという強烈な当たりだったが、岡本が横っ飛びで見事にキャッチ。すぐさま起き上がって一塁へワンバウンド送球した。一塁手のゲレーロJr.も足を目いっぱい伸ばして見事に捕球してアウトに。マウンド上のロジャースも頷きながら、感謝した。

カナダ放送局「スポーツネット」の実況も「オカモトの素晴らしいストップだ！ なんてプレーだ！ タイラー・ロジャースも認めている。傑出したプレーだ！」と評した好守備にX上の日本人ファンからも「岡本くんナイス」「メジャーでもサードやれてる岡本が普通に凄い」「ほんと守備上手いなぁ〜」といった声が上がった。

岡本はその後、一塁に守備位置を変更。9回には2戦連発となる中越えの2号ソロを放った。なおチームは5-14で大敗した。



（THE ANSWER編集部）