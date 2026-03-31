激戦のタイトルマッチで、王者のカウンターを被弾した挑戦者が突如リング上で背走。王者に背中を向けるという異例の光景に「なんで」「大丈夫？」「心折れたか」などファン困惑。一方、追撃からとどめの“一撃”での衝撃KO決着を受け、レフェリーの対応にも様々な反響が相次いだ。【映像】突如、背走→とどめの“一撃”で衝撃KO3月28日、後楽園ホールで開催された「Krush.188」。メインイベントのKrushスーパー・ウェルター級