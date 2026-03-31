アイモバイルは、旅行予約サービス「ふるなびトラベル予約」で、1周年記念キャンペーンを3月16日正午から5月24日午前11時59分まで開催する。初めての予約では30％、2回目以降の予約では15％を割り引くクーポンを、いずれも先着500予約限定で配布する。割引上限は10万円。宿泊期間は6月30日チェックアウトまで。「ふるなびトラベル予約」は、ふるさと納税サイト「ふるなび」でのふるさと納税の返礼品として受け取ることができる電子