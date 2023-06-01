◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（81）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第70回大阪杯」（4月5日、阪神）ではショウヘイ、ダノンデサイル、レーベンスティール、メイショウタバル、クロワデュノールをピックアップ。中でも達眼が捉えたのはショウヘイの筋肉量だ。ドジャースの大谷翔平投手がエープリルフールの4月1日（日本時間）、ガーディアンズ戦に先発します。投打二刀流で開幕を迎え