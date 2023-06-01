巨人・田中将大投手は、4月1日の敵地・中日戦で今季初登板する。日米通算201勝となればメジャーへの道を切り開いた野茂英雄氏と並ぶことになる。「パイオニアとしてやられて、やっぱりそこから日本人選手の歴史がつながっていったと思う」と特別な思いを胸にマウンドに上がる。川崎市のジャイアンツ球場での投手練習に参加した田中将は、アップから誰よりも大きな声を出して汗を流した。バンテリンドームは昨季4月3日に移籍後