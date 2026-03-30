Adoが、新曲「アイ・アイ・ア」の“歌ってみた選手権”を開催することが決定した。本日30日より募集がスタートとなる。本選手権はYouTube、ニコニコ動画、TikTokという3つのプラットフォームから参加が可能だ。まずはピアプロに投稿されているinst（off vocal）音源をダウンロードし、YouTube/ニコニコ動画/TikTokの対象プラットフォームにて指定のハッシュタグ（ #Ado#アイアイア#歌ってみた選手権 ）をつけて投稿し、期間内