2024年8月に発生した台風による大雨の影響で土砂が流れ込み使用できなくなっていた熱海市の火葬場の復旧が3月、完了しました。4月1日から業務を開始します。熱海市の火葬場では2024年8月30日、施設の裏側で土砂崩れが発生して施設内にに堆積したため使用できなくなっていました。2025年度末の完成を目指して工事が行われその間、近隣市町が業務を受け入れていました。市によりますと3基ある火葬炉の全面改修や玄関ホール、葬