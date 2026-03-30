【モデルプレス＝2026/03/30】3月30日、さいたまスーパーアリーナは「GMOインターネットグループ株式会社」がパートナー企業となったことから、新たな愛称を発表。ネーミングライツの公募により「GMOアリーナさいたま」に決定した。【写真】川崎に誕生する新アリーナ ビジュアル公開◆さいたまスーパーアリーナ、新たな“愛称”発表さいたまスーパーアリーナでは「世界で唯一無二の文化・エンターテイメントの拠点」「持続可能な地