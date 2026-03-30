さいたまスーパーアリーナ、新たな愛称は「GMOアリーナさいたま」に決定 27年4月にリニューアル
【モデルプレス＝2026/03/30】3月30日、さいたまスーパーアリーナは「GMOインターネットグループ株式会社」がパートナー企業となったことから、新たな愛称を発表。ネーミングライツの公募により「GMOアリーナさいたま」に決定した。
【写真】川崎に誕生する新アリーナ ビジュアル公開
さいたまスーパーアリーナでは「世界で唯一無二の文化・エンターテイメントの拠点」「持続可能な地域・社会づくりに向けた未来を創造する舞台」を目指すべき将来像として掲げ、単に命名権者を募集するだけではなく、企業のリソースを活用した施設の競争力強化・付加価値向上に一緒に取り組むバリューアップ・ネーミングライツパートナーの公募を実施してきた。
この度、さいたまスーパーアリーナの愛称とパートナー企業が決定。また、令和8年1月13日から最大18ヶ月としていたさいたまスーパーアリーナの休館期間が短縮され、令和9年4月にリニューアルオープンされる。なお、リニューアル後のこけら落としとして、大規模音楽フェスティバル「GMO SONIC 2027」が、2027年4月3日、4日に開催されることも決定した。（modelpress編集部）
令和8年4月1日から令和14年3月31日まで
※契約期間終了後、契約の更新を希望する場合には、優先交渉権を付与
施設名：さいたまスーパーアリーナ
所在地：さいたま市中央区新都心８
施設概要：
スタジアム（収容人員 37,000席）：コンサート、格闘技、集会等
メインアリーナ（収容人員 22,500席）：コンサート、スポーツ等
コミュニティアリーナ（収容人員 4,000席）：展示会等
ロッカー室、多目的室、楽屋、控室、駐車場
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◆さいたまスーパーアリーナ、新たな“愛称”発表
さいたまスーパーアリーナでは「世界で唯一無二の文化・エンターテイメントの拠点」「持続可能な地域・社会づくりに向けた未来を創造する舞台」を目指すべき将来像として掲げ、単に命名権者を募集するだけではなく、企業のリソースを活用した施設の競争力強化・付加価値向上に一緒に取り組むバリューアップ・ネーミングライツパートナーの公募を実施してきた。
◆愛称使用期間
令和8年4月1日から令和14年3月31日まで
※契約期間終了後、契約の更新を希望する場合には、優先交渉権を付与
◆対象施設
施設名：さいたまスーパーアリーナ
所在地：さいたま市中央区新都心８
施設概要：
スタジアム（収容人員 37,000席）：コンサート、格闘技、集会等
メインアリーナ（収容人員 22,500席）：コンサート、スポーツ等
コミュニティアリーナ（収容人員 4,000席）：展示会等
ロッカー室、多目的室、楽屋、控室、駐車場
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