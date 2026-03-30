サッカーの百年構想リーグです。J3のカマタマーレ讃岐は、きのう（29日）、ホームで愛媛FCと対戦しました。 ホーム3連勝を飾りたいカマタマーレ讃岐。しかし、これまでに一度も勝利のない愛媛を相手に、前半はスコアレスで折り返します。試合が動いたのは後半22分。コーナーキックのクリアボールをウサンホが強烈なミドルシュート。こぼれたボールを石倉が冷