北中米ワールドカップで、日本と同じグループFに入る欧州プレーオフ・パスBの決勝は、スウェーデンとポーランドの対戦となった。舞台はスウェーデンのソルナ。ホームの大声援を受けるスウェーデンにとっては、大きなアドバンテージを持つ一戦になる。準決勝ではポーランドがアルバニアに２−１で逆転勝利、スウェーデンはウクライナを３−１で下しており、ともに勢いを持って決勝へ駒を進めてきた。スウェーデンは欧州予選B