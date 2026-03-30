WBCで大谷翔平から“力の方向”についてアドバイスを受けていた【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャーデビューから3試合連続となる右中間への3号を放った。日本選手初となる歴史的な快挙。米ファンからは大活躍の裏に、ドジャース・大谷翔平投手の“存在”があったのでは、との