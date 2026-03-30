WBCで大谷翔平から“力の方向”についてアドバイスを受けていた

【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャーデビューから3試合連続となる右中間への3号を放った。日本選手初となる歴史的な快挙。米ファンからは大活躍の裏に、ドジャース・大谷翔平投手の“存在”があったのでは、との指摘が寄せられた。

2点リードで迎えた2回の第2打席に豪快なアーチを描いた。右腕スプロートが投じた内角低めの93.2マイル（約150キロ）のカットボールを捉え、打球を右中間スタンドへ運んだ。飛距離375フィート（約114メートル）、打球速度102.1マイル（約164.3キロ）を計測。デビュー戦からの3戦連発はメジャー史上4人目の大記録となった。

米ファンも大絶賛する村上の大活躍。その裏で「オオタニの助言か？」と話題を呼んだのが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での一幕だ。8日のオーストラリア戦の試合中、ベンチ内で大谷から構えの助言を受ける場面があった。

村上はWBCを終えたあと、大谷との交流を振り返り「一つだけアドバイスするならと“力の方向”についてアドバイスいただきました」と明かしていた。

実際に“大谷効果”があったかどうかは不明だが、当時のやり取りは米ファンからも話題で、改めて脚光が寄せられた。「史上最高から学んだ……まさに『ベイビー・オオタニ』だ」「（指導の）効果が出ているようだな。」「素晴らしい」「スイングがオオタニと完全に一致している」「WBCであの出来事があってから、彼の状態は文字通り右肩上がりだ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）