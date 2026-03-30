中日は30日、同日から球団初となる音声コンテンツ（Podcast）を、公式YouTubeチャンネルにて配信開始することになったと発表した。番組タイトルを『藤嶋健人のスクリーム ビクトリィィ』と題し、選手会長の藤嶋健人投手がパーソナリティを務めます。藤嶋健人投手が“「ビクトリィィ」を叫ぶ（スクリーム）”をコンセプトに、勝利試合の熱気や裏側を自らの言葉でダイレクトにファンの皆さんへ届けるプログラム。▼番組概要番組