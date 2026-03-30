中日は30日、同日から球団初となる音声コンテンツ（Podcast）を、公式YouTubeチャンネルにて配信開始することになったと発表した。

番組タイトルを『藤嶋健人のスクリーム ビクトリィィ』と題し、選手会長の藤嶋健人投手がパーソナリティを務めます。藤嶋健人投手が“「ビクトリィィ」を叫ぶ（スクリーム）”をコンセプトに、勝利試合の熱気や裏側を自らの言葉でダイレクトにファンの皆さんへ届けるプログラム。

▼番組概要

番組名： 『藤嶋健人のスクリーム ビクトリィィ』

配信開始日時： 2026年3月30日（月）20:00（予定）

※以降は、月2回程度の配信を予定

配信プラットフォーム： 中日ドラゴンズ公式YouTubeチャンネル

番組公式ハッシュタグ： #藤嶋スクビク

▼パーソナリティ：藤嶋健人 選手会長のコメント

「ラジオ番組をやるのがずっと夢でした。現MLBナショナルズの小笠原慎之介投手と、寮生活の頃に風呂場で 『ラジオごっこ』 をして遊んでいたほど。その夢が、ドラゴンズ公式YouTubeで形になりました。この番組を通じて、ファンの皆さんと勝利の喜びを分かち合い、マイクが震えるほどの熱量を届けていきたい。ぜひ一緒に盛り上がりましょう。目指せ、シーズンオフの地上波ラジオ！ビクトリィィ！」