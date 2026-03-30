ダスキン（大阪府吹田市）のミスタードーナツが、食事メニュー「ミスドゴハン」シリーズの春夏限定パイ3種、飲茶（ヤムチャ）3種の計6種類を4月1日から期間限定で販売します。【衝撃！】“ミスド公式”による、パイの“おいしい温め方”がコレです！レンジで簡単！パイは、世界各地の料理をイメージした具材を、サクサクのパイ生地で包んで焼き上げたメニューで「ミートソースとマッシュポテトパイ」「ホワイトソースのクロ